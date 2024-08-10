Летний период приносит радость теплыми днями и солнечным светом, но часто сопровождается жирным блеском кожи. Причина блеска — активная выработка себума.
Важно правильно ухаживать за кожей, избегая пересушивания спиртовыми лосьонами и умывания мылом. Увлажнение необходимо даже для жирной кожи — лучше использовать легкие гели и эмульсии. Жесткие пилинги стоит заменить на энзимные пудры.
Для специальных случаев подойдут матирующие базы и тональные кремы, которые продлят стойкость макияжа. Фиксаторы с матовым финишем помогут предотвратить появление блеска. Эти рекомендации помогут сохранить кожу матовой и свежей в жаркий сезон.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.