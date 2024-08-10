Эти советы избавят вас от жирного блеска на коже

Как бороться с жирным блеском на коже летом

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний период приносит радость теплыми днями и солнечным светом, но часто сопровождается жирным блеском кожи. Причина блеска — активная выработка себума.

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Важно правильно ухаживать за кожей, избегая пересушивания спиртовыми лосьонами и умывания мылом. Увлажнение необходимо даже для жирной кожи — лучше использовать легкие гели и эмульсии. Жесткие пилинги стоит заменить на энзимные пудры.

Для специальных случаев подойдут матирующие базы и тональные кремы, которые продлят стойкость макияжа. Фиксаторы с матовым финишем помогут предотвратить появление блеска. Эти рекомендации помогут сохранить кожу матовой и свежей в жаркий сезон.