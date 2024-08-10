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Правда ли масло может удалить угри

Дерматолог Куроедова: эффективна ли масляная шлифовка
0:52
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Масляная шлифовка — новый бьюти-тренд, предполагающий, что можно удалить угри, массируя лицо маслом в течение 5-15 минут. Несмотря на популярность метода, дерматолог Ирина Куроедова сомневается в его эффективности.

Дерматолог Куроедова: эффективна ли масляная шлифовка
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Она объясняет, что, хотя шлифовка и очищает кожу от излишков жира, активные ингредиенты не проникают глубоко в сальные железы. На пальцах остаются комочки омертвевшей кожи, а не сальные шарики. Метод не подкреплен научными доказательствами и не дает долгосрочных результатов.

Для удаления угрей и глубокого очищения кожи Ирина рекомендует использовать традиционные средства и профессиональные процедуры у косметолога. Масляная шлифовка может подойти для отшелушивания, но не для лечения акне.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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