Эти антиоксиданты спасут вашу кожу от старения

Витамины и экстракты в кремах: лучшие антиоксиданты для вашей кожи

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антиоксиданты, или вещества, предотвращающие окисление, играют ключевую роль в защите кожи от свободных радикалов — нестабильных молекул кислорода, которые могут вызывать повреждения клеток, приводящие к появлению морщин и потере эластичности кожи.

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Основные антиоксиданты, используемые в косметике, включают витамины С, Е и В3, а также полифенолы, энзимы и минералы. Важно правильно доставить эти вещества в кожу, так как они часто нестабильны и могут терять свою эффективность. Комбинирование различных антиоксидантов может усилить их действие, но важно подбирать средства в соответствии с типом кожи и ее потребностями.

Антиоксиданты требуют времени для достижения эффекта, и их использование должно быть частью постоянной системы ухода, сочетаясь с солнцезащитными средствами.