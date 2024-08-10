Лето — это время ярких впечатлений, и всем хочется выглядеть эффектно, не тратя много времени на макияж. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами о том, какие косметические продукты взять с собой в отпуск, чтобы сэкономить место в косметичке и сохранить стильный образ.
Среди рекомендаций:
Эти продукты помогут создать идеальный макияж в любых условиях.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.