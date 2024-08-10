Как выглядеть эффектно летом: советы от визажиста

Топ-визажист Бохо: какие косметические продукты взять в отпуск

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Лето — это время ярких впечатлений, и всем хочется выглядеть эффектно, не тратя много времени на макияж. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами о том, какие косметические продукты взять с собой в отпуск, чтобы сэкономить место в косметичке и сохранить стильный образ.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Среди рекомендаций:

термотушь для ресниц, которая не течет и легко смывается теплой водой,

кремовый хайлайтер для многофункционального использования,

гелевый коричневый карандаш для выразительности глаз,

цветной гель для бровей,

многофункциональная палетка для лица,

матовый консилер для скрытия недостатков,

масло-блеск для губ,

универсальная скошенная кисть.

Эти продукты помогут создать идеальный макияж в любых условиях.