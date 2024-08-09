Почему акне возвращается снова и снова: истинная причина ваших прыщей

Гормональное и бактериальное акне: в чем разница и как лечить

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Существует несколько типов акне, каждый из которых требует уникального подхода к лечению.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Гормональное акне вызвано колебаниями гормонов в организме и проявляется в виде красных, глубоких кист на лице. Оно часто связано с повышенным уровнем андрогенов, таких как тестостерон, которые стимулируют выработку кожного сала.

Для лечения гормонального акне используются оральные контрацептивы, стабилизирующие гормоны, и мочегонные препараты. Бактериальное акне вызвано избыточным ростом бактерий и воспалением пор.

Лечение включает использование перекиси бензоила, ретиноидов и антибиотиков. Грибковое акне, часто путаемое с бактериальным, вызывается инфекцией волосяных фолликулов и требует противогрибковых препаратов. Важным аспектом лечения акне является регулярный уход за кожей и здоровый образ жизни.