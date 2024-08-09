Вам не нужны дорогие процедуры для идеальных бровей: что сделает ваши брови идеальными

Бровист-визажист Лещинская: советы по уходу за бровями

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и ухоженные брови могут сделать взгляд выразительным и придать лицу особый шарм. Анастасия Лещинская, бровист-визажист, поделилась своими советами для создания идеальных бровей.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Во-первых, забудьте про пинцет дома и доверьте форму бровей профессионалу. В домашних условиях сложно добиться симметричности и чистоты коррекции. Во-вторых, используйте масло усьмы на ночь для укрепления волосков, ускорения их роста и насыщения цвета.

В-третьих, между процедурами коррекции подкрашивайте брови карандашом или маркером для создания эффекта густоты. Обратите внимание на использование только безопасных красителей, профессионал подберет оттенок, учитывая колористику и тип кожи.

Непослушные брови можно укладывать с помощью ламинирования, которое фиксирует волосы на срок до двух месяцев. Следуя этим рекомендациям, вы сможете добиться идеальных бровей, подчеркнув свою красоту и выразительность лица.