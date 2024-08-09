Какой увлажняющий крем скрывает возрастные изменения

Увлажняющие средства для лица и тела: что выбрать

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящего увлажняющего крема для лица и тела может оказаться сложной задачей. Существует три основных типа средств: крем, лосьон и гель, каждый из которых имеет свои особенности.

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Гелевые увлажняющие средства легкие и быстро впитываются, что делает их идеальными для жирной и склонной к акне кожи, особенно в летние месяцы. Лосьоны, содержащие больше увлажняющих ингредиентов, подходят для комбинированной кожи и тех, кто страдает от розацеа.

Кремы, самые густые из всех, обеспечивают глубокое увлажнение и защиту, что делает их идеальными для очень сухой кожи и таких заболеваний, как экзема. При выборе средства важно учитывать тип кожи и текстурные предпочтения.

Жирной коже подойдут гели, сухой коже — кремы, а для комбинированной кожи идеален лосьон. Чувствительная кожа требует средств без отдушек и красителей.