Как и куда наносить хайлайтер: советы профессионального визажиста Надежды Эвоян для совершенного макияжа

Как правильно использовать хайлайтер: рекомендации визажиста Эвонян

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер – незаменимый инструмент для создания свежего и сияющего образа. Визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян рассказала Москве 24, какие зоны стоит выделять с помощью этого средства. По мнению эксперта, хайлайтер следует применять на тех зонах, которые хочется выделить и сделать более заметными.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

"Чаще всего это скулы. Подсвечивая их, мы акцентируем внимание на рельефе и создаем эффект выразительности. Кроме того, хайлайтер над галочкой верхней губы помогает визуально увеличить объём губ" – объясняет Эвоян.

Еще одно место для нанесения хайлайтера – спинка носа. Это позволяет визуально выровнять и сделать нос более аккуратным. В тёплое время года визажист также рекомендует использовать хайлайтер на зоне декольте и плечах для создания сияющего эффекта.

Интересным вариантом использования хайлайтера может быть его применение в качестве теней для век. Это особенно удобно в поездках, когда хочется сократить количество продуктов в косметичке.

Однако Надежда Эвоян предупреждает: хайлайтер не следует наносить на участки кожи с несовершенствами, такими как высыпания, постакне или шрамы. Сияющая текстура только подчеркнет эти недостатки.

"Женщинам с жирной кожей нужно быть осторожными с хайлайтером, чтобы не усилить блеск. Также лучше избегать его на возрастных веках, чтобы не акцентировать внимание на морщинках" – добавляет визажист.

Для тех, кто предпочитает минимум косметики и не использует тональный крем, Эвоян советует выбирать кремовые хайлайтеры. Они ложатся более естественно и легко наносятся даже пальцами. А сухие текстуры лучше наносить поверх тонального средства для более стойкого эффекта.