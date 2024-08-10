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Офтальмолог рассказала, как долго можно краситься распечатанной упаковкой туши для ресниц

Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала использовать открытую тушь в течение 3 месяцев
1:11
Моя семья » Красота и стиль

Тушь для ресниц — неотъемлемая часть косметички любой женщины. Она помогает сделать взгляд выразительнее. Однако неправильное использование и хранение туши для ресниц могут привести к негативным последствиям для здоровья.

Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала использовать открытую тушь в течение 3 месяцев
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

По словам офтальмолога Мариам Гюлбудагян, тушь следует использовать не более трёх месяцев после вскрытия упаковки. После этого срока внутри продукта начинается активное размножение бактерий.

Неправильные условия хранения также способствуют этому процессу. Косметика не должна находиться на подоконнике или в ванной комнате, так как перепады температуры увеличивают количество микроорганизмов, пишет Life.

Важно соблюдать и другие правила гигиены, отметила врач. Например, не стоит делиться своей тушью с другими людьми, так как у каждого человека своя микрофлора на ресницах. Контакт с чужими бактериями может вызвать воспаление.

Также рекомендуется регулярно мыть щёточку для туши под проточной водой. Кроме того, не стоит красить ресницы на ходу, чтобы избежать случайного травмирования глаз.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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