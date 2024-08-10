Используем средства с SPF правильно: грамотно наносим, обновляем, не забываем смывать

Как правильно пользоваться солнцезащитными средствами с SPF?

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В солнечную погоду необходимо защищать кожу от ультрафиолетового излучения с помощью специальных средств с SPF: кремов, флюидов, масел и спреев. Важно правильно использовать эти продукты для достижения максимальной эффективности во избежание вреда для кожи. Вот несколько советов:

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Нанесение: солнцезащитный крем следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы создать защитный слой. Не забудьте про шею, декольте, руки и уши. Совмещение ухода и SPF: сначала нанесите уходовый крем или сыворотку, затем через 10-15 минут — солнцезащитный продукт. Если делаете макияж, сначала распределите средство с SPF, а сверху — остальную косметику. Показатель SPF: степень защиты определяется по наибольшему значению SPF, например, SPF 30 при нанесении вместе со SPF 20. Обновление средства с SPF: солнцезащитные продукты нужно обновлять каждые 2-3 часа при нахождении на активном солнце. Удобными средствами для обновления являются сухие вуали, спреи или стики. Количество средства: следуйте рекомендациям производителя и наносите достаточное количество продукта для эффективной защиты. Смывание SPF: удаляйте остатки солнцезащитных средств с кожи вечером с помощью гидрофильного масла, мицеллярной воды или бальзама, а затем — привычного средства для умывания. Срок годности и давность вскрытия упаковки: следите за этими данными, чтобы защита от солнца была эффективной. Продукты с истёкшим сроком годности или оставшиеся с прошлого лета могут быть неэффективными.