Используем средства с SPF правильно: грамотно наносим, обновляем, не забываем смывать

В солнечную погоду необходимо защищать кожу от ультрафиолетового излучения с помощью специальных средств с SPF: кремов, флюидов, масел и спреев. Важно правильно использовать эти продукты для достижения максимальной эффективности во избежание вреда для кожи. Вот несколько советов:
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Нанесение: солнцезащитный крем следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы создать защитный слой. Не забудьте про шею, декольте, руки и уши.
Совмещение ухода и SPF: сначала нанесите уходовый крем или сыворотку, затем через 10-15 минут — солнцезащитный продукт. Если делаете макияж, сначала распределите средство с SPF, а сверху — остальную косметику.
Показатель SPF: степень защиты определяется по наибольшему значению SPF, например, SPF 30 при нанесении вместе со SPF 20.
Обновление средства с SPF: солнцезащитные продукты нужно обновлять каждые 2-3 часа при нахождении на активном солнце. Удобными средствами для обновления являются сухие вуали, спреи или стики.
Количество средства: следуйте рекомендациям производителя и наносите достаточное количество продукта для эффективной защиты.
Смывание SPF: удаляйте остатки солнцезащитных средств с кожи вечером с помощью гидрофильного масла, мицеллярной воды или бальзама, а затем — привычного средства для умывания.
Срок годности и давность вскрытия упаковки: следите за этими данными, чтобы защита от солнца была эффективной. Продукты с истёкшим сроком годности или оставшиеся с прошлого лета могут быть неэффективными.