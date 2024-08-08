Как ухаживать за кожей, чтобы она была сияющей: советы косметологов

Советы, как улучшить вид кожи и сделать её сияющей

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы замечаете, что ваша кожа выглядит немного тусклой? Вы знаете, что это значит: пришло время выработать рутину ухода за собой.

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Очищайте лицо утром и вечером

Умывание лица является неотъемлемой частью любого ухода за кожей, но особенно важно свести к минимуму высыпания и сохранить чистоту кожи. Помимо удаления грязи за день, мытье также помогает удалить излишки жира, который может закупоривать поры и вызывать прыщи. Также полезно использовать теплую воду, так как она освежает поры.

Выберите очищающее средство, которое достаточно мягкое для ежедневного использования, но эффективно удаляет грязь.

Увлажняйте ежедневно после умывания

Увлажняющие кремы являются обязательными для всех, кто хочет сохранить свою кожу увлажненной, здоровой и сияющей. Увлажняющие вещества можно найти в лосьонах, кремах, гелях и маслах. Выбор увлажняющего крема будет зависеть от типа вашей кожи (жирная, сухая или комбинированная).

Лучшее время для нанесения увлажняющего крема — сразу после умывания лица и тела.

Отшелушивайте один раз в неделю с помощью мягкого скраба

Отшелушивание кожи удаляет омертвевшие клетки кожи с лица и тела, которые могут закупоривать поры и приводить к появлению прыщей, черных точек и других проблем с кожей. Это также помогает в борьбе со старением, удаляя мелкие морщинки и делая тон кожи более ровным.

Не забывайте использовать солнцезащитный крем

Вы можете подумать, что можете не использовать солнцезащитный крем зимой или в пасмурную погоду, но ультрафиолетовые лучи все еще могут проникать сквозь облачный покров, поэтому обязательно наносите SPF ежедневно.

Чтобы защитить себя от разрушительного воздействия ультрафиолетового излучения, особенно если у вас чувствительная кожа, обязательно ежедневно наносите солнцезащитный крем или увлажняющий крем с SPF 30.

Нанесите достаточное количество солнцезащитного крема на все открытые участки тела за 15 минут до выхода на улицу под прямыми солнечными лучами.

Время от времени используйте косметическую маску

Тканевые маски — прекрасный способ увлажнить и напитать кожу, а также их очень приятно использовать. Маски для лица — отличный способ отшелушить и очистить кожу, а также помочь осветлить и напитать кожу.

Пейте много воды

Поддерживать здоровье и сияние кожи так же просто, как пить воду. Если вы обезвожены или не пьете достаточно воды, ваше тело будет получать влагу из тех мест, где оно больше всего в ней нуждается — например, из кожи!

Употребление достаточного количества воды (не менее 8 стаканов в день) необходимо для всех функций организма.