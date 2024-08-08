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Как предотвратить появление морщин под глазами: обязательно следуйте советам

Лучшие способы профилактики морщин под глазами

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на то, что они морщины неизбежны по своей природе, существуют проверенные способы, с помощью которых можно справиться с ними. Вот несколько советов по их профилактике:

Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Следует избегать активного отдыха, требующего нахождения под прямыми солнечными лучами.

Наносите солнцезащитный крем

Важно иметь высококачественный солнцезащитный крем, который защищает от лучей UVA и UVB. Для достижения наилучших результатов наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу каждый день.

Высыпайтесь

Многие из нас склонны преуменьшать важность хорошего ночного сна. Регулярный достаточный отдых может творить чудеса с вашей кожей. Не пропускайте свой сон и стремитесь к восьмичасовому непрерывному сну каждую ночь.

Позаботьтесь о своей коже

Это важно, особенно когда вы постоянно пользуетесь макияжем. Очищение и увлажнение кожи — это процедуры, которые проводятся для достижения эластичности кожи и предотвращения морщин под глазами. Макияж имеет тенденцию закупоривать поры, поэтому время от времени необходимо отшелушивание. Вы должны использовать средство для умывания, достаточно щадящее для вашей кожи. Наконец, выберите макияж, который подходит вашему типу кожи.

Солнечные очки

Носить солнцезащитные очки на открытом воздухе — хорошая идея, особенно в жаркий день. Защитите свои глаза от прямых солнечных лучей, купив качественные солнцезащитные очки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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