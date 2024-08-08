Как правильно ухаживать за кожей вокруг ногтей: советы по очищению, увлажнению и подрезанию кутикулы

Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за кутикулой — это не только ключ к красивым и ухоженным ногтям, но и важный аспект общей гигиены рук. Кутикула, тонкий слой кожи вокруг ногтя, который защищает его от инфекций и загрязнений, но требует внимательного ухода, чтобы избежать трещин, воспалений и других проблем. Рассмотрим, как правильно заботиться о кутикуле.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Почему важен уход за кутикулой?

Кутикула выполняет важную защитную функцию, предотвращая попадание бактерий и грибков под ноготь. Однако при недостаточном уходе она может стать сухой, грубой и трескаться, что приводит к дискомфорту и потенциальным инфекциям. Регулярный уход помогает поддерживать кутикулу мягкой и эластичной, что способствует здоровому росту ногтей.

Шаги по уходу за кутикулой

Очищение

Регулярно мойте руки с мягким мылом, чтобы удалить грязь и остатки косметики. Используйте мягкую щеточку для ногтей, чтобы очистить область вокруг кутикулы.

Подрезание

Используйте качественные ножницы или щипцы для кутикулы, чтобы аккуратно удалять лишнюю кожу. Делайте это осторожно, чтобы не повредить здоровую кожу и не вызвать воспаление. Не удаляйте кутикулу полностью — это может увеличить риск инфекции.

Питание

Регулярно применяйте специальные масла и кремы, которые содержат питательные вещества и витамины. Они помогут поддерживать кутикулу в хорошем состоянии и предотвратят её растрескивание.

Избегайте агрессивных средств

Минимизируйте контакт кутикулы с химическими средствами, такими как моющие жидкости и лаки для ногтей с агрессивными компонентами. Если это невозможно, используйте перчатки для защиты рук.

Соблюдение этих простых шагов поможет вам поддерживать кутикулу в идеальном состоянии и способствовать здоровому росту ногтей.