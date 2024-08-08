Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем поражает Стамбул: обзор главных достопримечательностей города
Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси
Собаки в Британии помогают восстанавливать природу, распространяя семена
Как укрепить кор и мышцы живота
NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды
Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%
Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль
Как правильно ухаживать за кожей вокруг ногтей: советы по очищению, увлажнению и подрезанию кутикулы

Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Правильный уход за кутикулой — это не только ключ к красивым и ухоженным ногтям, но и важный аспект общей гигиены рук. Кутикула, тонкий слой кожи вокруг ногтя, который защищает его от инфекций и загрязнений, но требует внимательного ухода, чтобы избежать трещин, воспалений и других проблем. Рассмотрим, как правильно заботиться о кутикуле.

Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей
Фото: Freepik is licensed under Free license

Почему важен уход за кутикулой?

Кутикула выполняет важную защитную функцию, предотвращая попадание бактерий и грибков под ноготь. Однако при недостаточном уходе она может стать сухой, грубой и трескаться, что приводит к дискомфорту и потенциальным инфекциям. Регулярный уход помогает поддерживать кутикулу мягкой и эластичной, что способствует здоровому росту ногтей.

Шаги по уходу за кутикулой

Очищение

Регулярно мойте руки с мягким мылом, чтобы удалить грязь и остатки косметики. Используйте мягкую щеточку для ногтей, чтобы очистить область вокруг кутикулы.

Подрезание

Используйте качественные ножницы или щипцы для кутикулы, чтобы аккуратно удалять лишнюю кожу. Делайте это осторожно, чтобы не повредить здоровую кожу и не вызвать воспаление. Не удаляйте кутикулу полностью — это может увеличить риск инфекции.

Питание

Регулярно применяйте специальные масла и кремы, которые содержат питательные вещества и витамины. Они помогут поддерживать кутикулу в хорошем состоянии и предотвратят её растрескивание.

Избегайте агрессивных средств

Минимизируйте контакт кутикулы с химическими средствами, такими как моющие жидкости и лаки для ногтей с агрессивными компонентами. Если это невозможно, используйте перчатки для защиты рук.

Соблюдение этих простых шагов поможет вам поддерживать кутикулу в идеальном состоянии и способствовать здоровому росту ногтей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей
Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси
Собаки в Британии помогают восстанавливать природу, распространяя семена
Как укрепить кор и мышцы живота
NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды
Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%
Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль
Узнайте, как часто стоит отдыхать на побережье для хорошего самочувствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.