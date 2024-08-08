Топ-5 активных ингредиентов в антивозрастных средствах: как они борются с признаками старения?

Лучшие активные ингредиенты в антивозрастных средствах для ухода за лицом

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антивозрастные средства для ухода за лицом становятся всё более популярными, поскольку они помогают поддерживать молодость и упругость кожи. Для достижения максимального эффекта в их состав включены различные активные ингредиенты, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию. Рассмотрим подробнее основные из них.

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Ретиноиды

Ретиноиды, такие как ретинол и ретинальдегид, являются мощными ингредиентами, способствующими обновлению клеток и улучшению текстуры кожи. Они стимулируют выработку коллагена, уменьшают морщины и гиперпигментацию, а также помогают выравнивать тон. Ретиноиды известны своей способностью ускорять клеточный обмен, что делает кожу более свежей и молодой.

Витамин C

Витамин C — сильный антиоксидант, который защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Он способствует синтезу коллагена, выравнивает тон лица и осветляет пигментные пятна. Использование продуктов с витамином C помогает сделать кожу более сияющей и уменьшить видимость морщин.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота известна своей способностью удерживать влагу в коже, что делает её более упругой и увлажнённой. Этот ингредиент помогает уменьшить появление мелких морщин и придаёт лицу здоровый вид. Гиалуроновая кислота идеальна для сухой и обезвоженной кожи.

Пептиды

Пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Они помогают укреплять кожный барьер, улучшают упругость и снижают видимость морщин. Пептиды также способствуют восстановлению и регенерации кожи.

АHA и BHA кислоты

АHA (альфа-гидроксикислоты) и BHA (бета-гидроксикислоты) помогают в эксфолиации и обновлении кожи, удаляя мёртвые клетки и стимулируя обновление эпидермиса. AHA, такие как гликолевая кислота, действуют на поверхность кожи, улучшая её текстуру и тон. BHA, например салициловая кислота, проникает в поры, очищая их и уменьшая воспаления.

Знание ключевых активных ингредиентов в антивозрастных средствах позволяет выбрать продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.