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Эта кислота убирает постакне: каковы её преимущества

Убрать постакне можно при помощи миндальной кислоты

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Используя различные кислоты для борьбы с прыщами, вы сможете получить чистую кожу, но они помогут вам устранить старые рубцы от акне. Миндальная кислота является идеальной альфа-гидроксикислотой для уменьшения постакне и восстановления поверхности кожи.

Убрать постакне можно при помощи миндальной кислоты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Миндальная кислота: как она может улучшить рубцы

Стимулирование обновления клеток имеет важное значение, когда речь идет о минимизации рубцов от угревой сыпи. Использование AHA-кислот, таких как миндальная кислота, не только помогает освободить кожу от омертвевших клеток путем проведения химического отшелушивания, но и помогает осветлять ее.

Еще одним преимуществом использования миндальной кислоты для избавления от рубцов является ее влияние на отшелушивание клеток. Она поможет коже скорее избавиться от поврежденных клеток после акне, что создаст ровный и гладкий вид кожи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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