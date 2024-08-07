Как остановить гормональное акне: вот что можно сделать

Если вы задаетесь вопросом, как избавиться от гормональных прыщей, к счастью, они хорошо поддаются лечению, независимо от того, насколько они серьезны. Варианты гормонального лечения акне зависят от того, насколько серьезна ситуация.
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Мы составили советы по корректировке образа жизни, которые помогут в комплексе с лечением от врача устранить даже самые стойкие случаи гормонального акне.
Воздержитесь от использования макияжа. Если вам очень нужно накраситься, выбирайте бренды на водной основе и некомедогенные средства.
Используйте мягкие очищающие средства для лица. Аккуратно мойте лицо два раза в день.
Не ковыряйте прыщи. Это подвергнет ваши поры воздействию бактерий, усугубит акне и, вероятно, вызовет воспаление.
Жесткие скрабы и отшелушивающие средства запрещены во время обострения акне.
Жаркая и влажная погода вызывает чрезмерное потоотделение, которое может усугубить появление прыщей. В такие дни проводите как можно меньше времени на свежем воздухе.
Примите душ сразу после тренировки, чтобы удалить весь пот с кожи.
Придерживайтесь здоровой диеты с низким содержанием рафинированных углеводов и сахара.