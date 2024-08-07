Как остановить гормональное акне: вот что можно сделать

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Советы, как улучшить состояние кожи при гормональном акне

1:20
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Если вы задаетесь вопросом, как избавиться от гормональных прыщей, к счастью, они хорошо поддаются лечению, независимо от того, насколько они серьезны. Варианты гормонального лечения акне зависят от того, насколько серьезна ситуация.

Советы, как улучшить состояние кожи при гормональном акне
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Мы составили советы по корректировке образа жизни, которые помогут в комплексе с лечением от врача устранить даже самые стойкие случаи гормонального акне.

  1. Воздержитесь от использования макияжа. Если вам очень нужно накраситься, выбирайте бренды на водной основе и некомедогенные средства. 
  2. Используйте мягкие очищающие средства для лица. Аккуратно мойте лицо два раза в день.
  3. Не ковыряйте прыщи. Это подвергнет ваши поры воздействию бактерий, усугубит акне и, вероятно, вызовет воспаление.
  4. Жесткие скрабы и отшелушивающие средства запрещены во время обострения акне.
  5. Жаркая и влажная погода вызывает чрезмерное потоотделение, которое может усугубить появление прыщей. В такие дни проводите как можно меньше времени на свежем воздухе.
  6. Примите душ сразу после тренировки, чтобы удалить весь пот с кожи.
  7. Придерживайтесь здоровой диеты с низким содержанием рафинированных углеводов и сахара.

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