Как остановить гормональное акне: вот что можно сделать

Советы, как улучшить состояние кожи при гормональном акне

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы задаетесь вопросом, как избавиться от гормональных прыщей, к счастью, они хорошо поддаются лечению, независимо от того, насколько они серьезны. Варианты гормонального лечения акне зависят от того, насколько серьезна ситуация.

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Мы составили советы по корректировке образа жизни, которые помогут в комплексе с лечением от врача устранить даже самые стойкие случаи гормонального акне.