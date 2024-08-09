Естественное сияние кожи: простые способы сделать кожу лица здоровой и сияющей

Что делать, чтобы кожа была свежей и светящейся каждый день?

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие мечтают о красивом и естественном сиянии кожи лица. Однако не всегда косметические средства способны справиться с этой задачей. В этом случае полезными окажутся полезные привычки, которые легко внедрить в повседневную жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Пейте больше воды и включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Продукты, такие как ягоды, грецкие орехи и виноград, помогут пополнить запасы микроэлементов, называемых полифенолами. Регулярно умывайте лицо от пыли и кожного сала. Это поможет предотвратить закупорку пор и обеспечит лучшее проникновение активных ингредиентов уходовых средств. Не забывайте о защите от солнца. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и наносите его повторно каждые два часа. Попробуйте косметику, содержащую витамины. Витамин С способствует выработке коллагена, защищает кожу от свободных радикалов и выравнивает тон лица. Витамин Е увлажняет и восстанавливает кожу, а витамин А стимулирует обновление клеток и обладает противовоспалительным эффектом. Используйте маски для лица. Маски бывают разных видов: глиняные, гидрогелевые, альгинатные, тканевые. Они быстро и эффективно придают лицу свежесть и сияние.