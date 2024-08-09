Естественное сияние кожи: простые способы сделать кожу лица здоровой и сияющей

Многие мечтают о красивом и естественном сиянии кожи лица. Однако не всегда косметические средства способны справиться с этой задачей. В этом случае полезными окажутся полезные привычки, которые легко внедрить в повседневную жизнь.
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Пейте больше воды и включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Продукты, такие как ягоды, грецкие орехи и виноград, помогут пополнить запасы микроэлементов, называемых полифенолами.
Регулярно умывайте лицо от пыли и кожного сала. Это поможет предотвратить закупорку пор и обеспечит лучшее проникновение активных ингредиентов уходовых средств.
Не забывайте о защите от солнца. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и наносите его повторно каждые два часа.
Попробуйте косметику, содержащую витамины. Витамин С способствует выработке коллагена, защищает кожу от свободных радикалов и выравнивает тон лица. Витамин Е увлажняет и восстанавливает кожу, а витамин А стимулирует обновление клеток и обладает противовоспалительным эффектом.
Используйте маски для лица. Маски бывают разных видов: глиняные, гидрогелевые, альгинатные, тканевые. Они быстро и эффективно придают лицу свежесть и сияние.