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Как правильно выбрать блеск для губ, который подходит вам лучше всего

Советы по выбору блеска для губ

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Важные факторы, которые следует учитывать

Вот три ключевых фактора, которые следует учитывать при выборе блеска для губ:

Советы по выбору блеска для губ
Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, CC BY-SA 3.0
  1. Гидратация: глянцевое покрытие более увлажнено, чем матовое, поэтому оно будет ощущаться более легким и комфортным на губах.
  2. Пигментация: глянцевое покрытие обычно более пигментировано, чем матовое, а это означает, что оно лучше покрывает ваши губы и остается на месте в течение более длительного периода времени.
  3. Текстура: матовое покрытие обычно более текстурировано, чем глянцевое, что может придать вашим губам дополнительный объем.

Глянцевый или матовый — что выбрать?

Глянцевые блески для губ, как правило, лучше увлажняют и придают губам блеск. Они также легче наносятся и лучше смотрятся на большинстве оттенков кожи. 

Матовый блеск для губ, с другой стороны, имеет матовый финиш и меньше увлажняет. В результате он с меньшей вероятностью будет растушевываться или отслаиваться.

Выберите цвет, который близок к вашему естественному оттенку губ. Если у вас бледная кожа, вам следует выбрать нюдовые и светло-розовые оттенки, а если у вас более темный цвет лица, вам следует выбрать такие оттенки, как розовый, ягодный или темно-красный. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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