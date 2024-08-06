Как правильно выбрать блеск для губ, который подходит вам лучше всего

Вот три ключевых фактора, которые следует учитывать при выборе блеска для губ:
Глянцевые блески для губ, как правило, лучше увлажняют и придают губам блеск. Они также легче наносятся и лучше смотрятся на большинстве оттенков кожи.
Матовый блеск для губ, с другой стороны, имеет матовый финиш и меньше увлажняет. В результате он с меньшей вероятностью будет растушевываться или отслаиваться.
Выберите цвет, который близок к вашему естественному оттенку губ. Если у вас бледная кожа, вам следует выбрать нюдовые и светло-розовые оттенки, а если у вас более темный цвет лица, вам следует выбрать такие оттенки, как розовый, ягодный или темно-красный.
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