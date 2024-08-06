Как получить красивый и ровный загар: следуйте этим простым советам
Советы, как правильно загорать
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Чтобы загар получился ровным, важно соблюдать некоторые советы.
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- Отшелушивание: перед загаром отшелушите кожу, чтобы удалить омертвевшие клетки. Это поможет загару выглядеть более равномерно и держаться дольше.
- Увлажнение: поддержание увлажненности кожи имеет важное значение для стойкого загара. Регулярно увлажняйте кожу, особенно после загара, чтобы предотвратить сухость и шелушение.
- Используйте солнцезащитный крем: выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30, чтобы защитить кожу во время загара.
- Избегайте обезвоживания: употребление большого количества воды может помочь улучшить общее состояние здоровья и внешний вид вашей кожи, включая загар.
- Ешьте продукты, богатые бета-каротином: темно-зеленые листовые овощи (капуста, шпинат, руккола и салат) и абрикосы, манго, дыни, персики, тыквы, морковь и болгарский перец улучшают загар.
- Загорайте естественно под солнцем и избегайте соляриев, потому что они быстрее наносят вредное воздействие на кожу.
- Между полуднем и 3 часами дня — лучшее время для загара, но это также самое разрушительное время для вашей кожи. В течение этого периода соблюдайте осторожность.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру