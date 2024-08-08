Уход за жирной кожей лица летом: основные задачи и чёткие правила
Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период
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08.08.2024 22:06
Летом жирная кожа особенно подвержена проблемам: блеск, закупорка пор, комедоны и воспаления. Однако правильный уход поможет справиться с этими трудностями.
Фото: unsplash.com by Amy amyjoy__h, PDM
Летом повышенная температура, ультрафиолетовые лучи, сухой воздух и пыль могут вызвать обезвоживание кожи и активизацию работы сальных желёз. В результате появляется жирный блеск, гиперкератоз и закупорка пор.
Основные задачи летнего ухода за жирной кожей:
уменьшить активность сальных желёз (себорегуляция);
вовремя и деликатно устранять гиперкератоз;
проводить глубокое очищение кожи;
профилактировать образование воспалений.
Правила ухода за жирной кожей летом:
Уделите внимание подбору очищающего средства, используйте средства для терапевтического очищения на основе салициловой кислоты.
Не используйте агрессивные косметические средства, чтобы не пересушить кожу.
Не загорайте, УФ-лучи временно оказывают бактерицидное действие, но затем вызывают резкий рецидив высыпаний.
Используйте солнцезащитный крем с минеральным SPF для профилактики постакне пятен.
Регулярно увлажняйте кожу сыворотками, подобранными в соответствии с возрастом и типом кожи.
Используйте себорегулирующие средства для регулирования работы сальных желёз.
При необходимости обратитесь к профессиональному уходу, например, атравматичной чистке.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру