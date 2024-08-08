Уход за жирной кожей лица летом: основные задачи и чёткие правила

Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период

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Летом жирная кожа особенно подвержена проблемам: блеск, закупорка пор, комедоны и воспаления. Однако правильный уход поможет справиться с этими трудностями.

Фото: unsplash.com by Amy amyjoy__h, PDM

Летом повышенная температура, ультрафиолетовые лучи, сухой воздух и пыль могут вызвать обезвоживание кожи и активизацию работы сальных желёз. В результате появляется жирный блеск, гиперкератоз и закупорка пор.

Основные задачи летнего ухода за жирной кожей:

уменьшить активность сальных желёз (себорегуляция);

вовремя и деликатно устранять гиперкератоз;

проводить глубокое очищение кожи;

профилактировать образование воспалений.

Правила ухода за жирной кожей летом:

Уделите внимание подбору очищающего средства, используйте средства для терапевтического очищения на основе салициловой кислоты. Не используйте агрессивные косметические средства, чтобы не пересушить кожу. Не загорайте, УФ-лучи временно оказывают бактерицидное действие, но затем вызывают резкий рецидив высыпаний. Используйте солнцезащитный крем с минеральным SPF для профилактики постакне пятен. Регулярно увлажняйте кожу сыворотками, подобранными в соответствии с возрастом и типом кожи. Используйте себорегулирующие средства для регулирования работы сальных желёз. При необходимости обратитесь к профессиональному уходу, например, атравматичной чистке.