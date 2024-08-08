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Уход за жирной кожей лица летом: основные задачи и чёткие правила

Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период

1:32
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Летом жирная кожа особенно подвержена проблемам: блеск, закупорка пор, комедоны и воспаления. Однако правильный уход поможет справиться с этими трудностями.

Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период
Фото: unsplash.com by Amy amyjoy__h, PDM

Летом повышенная температура, ультрафиолетовые лучи, сухой воздух и пыль могут вызвать обезвоживание кожи и активизацию работы сальных желёз. В результате появляется жирный блеск, гиперкератоз и закупорка пор.

Основные задачи летнего ухода за жирной кожей:

  • уменьшить активность сальных желёз (себорегуляция);
  • вовремя и деликатно устранять гиперкератоз;
  • проводить глубокое очищение кожи;
  • профилактировать образование воспалений.

Правила ухода за жирной кожей летом:

  1. Уделите внимание подбору очищающего средства, используйте средства для терапевтического очищения на основе салициловой кислоты.
  2. Не используйте агрессивные косметические средства, чтобы не пересушить кожу.
  3. Не загорайте, УФ-лучи временно оказывают бактерицидное действие, но затем вызывают резкий рецидив высыпаний.
  4. Используйте солнцезащитный крем с минеральным SPF для профилактики постакне пятен.
  5. Регулярно увлажняйте кожу сыворотками, подобранными в соответствии с возрастом и типом кожи.
  6. Используйте себорегулирующие средства для регулирования работы сальных желёз.
  7. При необходимости обратитесь к профессиональному уходу, например, атравматичной чистке.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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