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Пошаговое руководство по макияжу "кошачий глаз": создаем выразительный и загадочный взгляд

Макияж "кошачий глаз": пошаговая инструкция для идеального образа

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Макияж "кошачий глаз" — это классический и элегантный стиль, который идеально подходит для создания выразительного и загадочного взгляда. Он подчеркивает форму глаз и придает им привлекательный и сексуальный вид. Сегодня мы предоставим подробное пошаговое руководство по созданию макияжа "кошачий глаз", чтобы вы могли легко повторить его в домашних условиях.

Макияж "кошачий глаз": пошаговая инструкция для идеального образа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Шаг 1: Подготовка кожи

Перед тем как приступать к макияжу глаз, убедитесь, что ваша кожа чистая и увлажненная. Нанесите на лицо базу под макияж и консилер, чтобы выровнять тон и скрыть недостатки. Это создаст идеальную основу для дальнейшего макияжа.

Шаг 2: Создание базы

Для создания макияжа кошачий глаз используйте светлый оттенок теней как основу. Нанесите их на все верхнее веко, растушуйте до складки, чтобы создать нейтральный фон для дальнейших слоев.

Шаг 3: Создание формы

Возьмите темный оттенок теней и аккуратно нанесите его по линии роста ресниц, растягивая цвет к внешнему уголку глаза. Создайте уголок, вытягивая тени вверх и немного наружу, чтобы сформировать желаемую «кошачью» форму. Для большей четкости используйте маленькую кисть или карандаш для глаз.

Шаг 4: Подводка и тушь

Для четкого и выразительного взгляда используйте жидкую или гелевую подводку. Проведите линию вдоль верхнего века, постепенно утолщая её к внешнему уголку, чтобы создать эффект вытянутого глаза. Закончите макияж, нанеся несколько слоев туши на верхние и нижние ресницы.

Шаг 5: Завершающие штрихи

Проверьте, нет ли дефектов или пятен, и при необходимости подправьте макияж с помощью консилера или ватной палочки. Добавьте немного хайлайтера в уголки глаз и под брови для дополнительного сияния.

Макияж "кошачий глаз" способен преобразить ваш образ, сделав его более ярким. Следуя этим простым шагам, вы сможете создать выразительный и неповторимый взгляд, который будет привлекать внимание и подчеркивать вашу индивидуальность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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