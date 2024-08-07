О чём нужно помнить при записи в салон красоты: три простых правила хорошего клиента

Как нужно вести себя с бьюти-мастером, чтобы посещение салона приносило радость

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалисты бьюти-индустрии стремятся быть максимально доброжелательными и внимательными к клиентам, предоставляя качественные услуги и подстраиваясь под удобное время.

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Однако для того чтобы посещение салона красоты оставляло приятные впечатления, а результаты процедур радовали клиентов, важно установить дружеские отношения с мастерами.

Вот три основных правила хорошего клиента:

Не опаздывайте на запись. Мастера могут пойти навстречу и перенести запись на 15, 20 или 30 минут, но это влияет на их график и вызывает стресс. Заранее отменяйте запись, если не сможете прийти. Это поможет мастеру спланировать своё время и избежать неприятных ситуаций. Если один раз у вас произошёл форс-мажор — это одно, но если вы время от времени отменяете запись, можете в один прекрасный момент оказаться в "чёрном списке". Оставьте негативные эмоции за пределами салона. Грубость и личные проблемы не должны влиять на качество обслуживания. Кроме этого, не стоит вываливать на мастера свои личные проблемы — он тоже живой человек, и, возможно, любит работать в тишине, под музыку или фильм, а не под рассуждения и жалобы на жизнь клиентов.