Шоколадный торт: не только вкусный десерт, но и трендовый оттенок волос августа-сентября 2024

Шоколадное окрашивание: самый модный тренд августа-сентября 2024 года

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шоколадное окрашивание — это модный тренд сезона, представляющий собой глубокий насыщенный оттенок тёмно-коричневого цвета с лёгким красным отливом. Этот оттенок является прекрасной альтернативой чёрному и холодным оттенкам каштанового и выглядит гораздо эффектнее и "дороже".

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Красный подтон делает шоколадный оттенок подходящим для девушек с любым типом внешности, а также обеспечивает стойкость цвета и медленное вымывание, что позволяет реже посещать колориста.

Шоколадное окрашивание — это глубокий и насыщенный оттенок в ярких тёмно-коричневых тонах, который выгодно подчёркивает черты лица. Этот вкусный оттенок получил своё название неспроста: разноцветные блики на волосах напоминают блестящую глазурь между слоями шоколадного торта.

Чтобы стать шоколадной брюнеткой, колористы используют технику балаяж, которая помогает разбавить основной коричневый тон прядями разных оттенков: молочного шоколада, ореха, кофе или карамели.

При выборе шоколадного оттенка важно учесть его насыщенность и глубину, а также процент золотистых, медных или других бликов. Ориентируйтесь на свой природный тон кожи и добавляйте теплоты цвету, исходя из этого параметра.