Состояние кожи часто служит индикатором общего здоровья человека. Один из важных показателей её состояния — тургор кожи. Этот термин используется в медицине для описания упругости и эластичности кожных покровов. Понимание, что такое тургор кожи и почему он важен, поможет лучше заботиться о своём здоровье.
Это способность кожи возвращаться к своему первоначальному состоянию после того, как её слегка потянули или сжали. Этот показатель отражает уровень гидратации и состояние коллагеновых волокон в дерме. Тургор можно проверить, аккуратно приподняв участок кожи (обычно на тыльной стороне руки или предплечье) и наблюдая, как быстро она возвращается на место. У здоровой и хорошо увлажнённой дермы это происходит почти мгновенно.
С возрастом тургор кожи естественным образом снижается, поскольку уменьшается количество коллагена и эластина — белков, ответственных за прочность и упругость эпидермиса. Помимо этого, недостаток жидкости в организме также влияет на этот показатель. При обезвоживании кожа теряет способность быстро восстанавливаться, что становится заметным при проведении теста на тургор.
Тургор кожи важен не только с эстетической точки зрения, но и как индикатор здоровья. Снижение этого показателя может сигнализировать о недостаточной гидратации или других проблемах со здоровьем.
Регулярная проверка тургора может служить простым, но эффективным способом мониторинга состояния вашего здоровья.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.