Тургор кожи: почему его проверка важна для вашего здоровья и как это сделать?

Что такое тургор кожи и как он связан с вашим здоровьем?

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Состояние кожи часто служит индикатором общего здоровья человека. Один из важных показателей её состояния — тургор кожи. Этот термин используется в медицине для описания упругости и эластичности кожных покровов. Понимание, что такое тургор кожи и почему он важен, поможет лучше заботиться о своём здоровье.

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Что такое тургор кожи?

Это способность кожи возвращаться к своему первоначальному состоянию после того, как её слегка потянули или сжали. Этот показатель отражает уровень гидратации и состояние коллагеновых волокон в дерме. Тургор можно проверить, аккуратно приподняв участок кожи (обычно на тыльной стороне руки или предплечье) и наблюдая, как быстро она возвращается на место. У здоровой и хорошо увлажнённой дермы это происходит почти мгновенно.

Влияние возраста и гидратации

С возрастом тургор кожи естественным образом снижается, поскольку уменьшается количество коллагена и эластина — белков, ответственных за прочность и упругость эпидермиса. Помимо этого, недостаток жидкости в организме также влияет на этот показатель. При обезвоживании кожа теряет способность быстро восстанавливаться, что становится заметным при проведении теста на тургор.

Почему это важно?

Тургор кожи важен не только с эстетической точки зрения, но и как индикатор здоровья. Снижение этого показателя может сигнализировать о недостаточной гидратации или других проблемах со здоровьем.

Регулярная проверка тургора может служить простым, но эффективным способом мониторинга состояния вашего здоровья.