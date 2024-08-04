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Солнцезащита для волос: ключевые меры предосторожности в отпуске

Здоровье волос в отпуске: как избежать повреждений от солнечного излучения

1:51
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Головной убор играет важную роль в защите волос от солнечных лучей, предотвращая окислительные процессы, которые могут изменить цвет волос на нежелательный желтый оттенок. Отказ от ношения широкополой шляпы или кепки в солнечные дни может привести к неприятным последствиям, включая солнечный удар, сопровождающийся головокружением и тошнотой. Даже во время купания важно сохранять головной убор, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей на волосы.

Здоровье волос в отпуске: как избежать повреждений от солнечного излучения
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Помимо воздействия солнца, температурные режимы стайлинговых приборов могут нанести серьезный вред волосам, особенно в условиях отпуска, когда они уже подвергаются солнечному излучению. Для уменьшения повреждений рекомендуется отдать волосам возможность естественно высохнуть и использовать силиконовые сыворотки для смягчения и выравнивания текстуры волос.

Солнцезащитные средства для волос, содержащие фильтры защиты от ультрафиолета и ухаживающие компоненты, играют ключевую роль в защите волосного покрова от выгорания и перегрева. Рекомендуется наносить средства на волосы перед выходом на солнце и равномерно распределять по длине волос.

Для поддержания здоровья волос в отпуске также важно использовать увлажняющие шампуни, маски и кондиционеры, которые помогут сохранить влагу и питательные вещества в структуре волоса. После каждого купания рекомендуется промывать волосы под проточной водой и наносить увлажняющие средства.

По возвращении из отпуска рекомендуется посетить салон для процедур глубокого увлажнения и восстановления волос, а также для обновления окрашивания, которое может потерять насыщенность под воздействием ультрафиолета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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