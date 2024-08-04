Солнцезащита для волос: советы по уходу в жаркие дни

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Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом

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Летом защита волос от солнечных лучей становится не менее важной, чем защита кожи. Ультрафиолетовые лучи могут привести к обесцвечиванию, сухости, ломкости волос и истончению кутикулы. Повреждения от солнца можно заметить по сухости, непослушности и утрате способности удерживать укладку. Воздействие ультрафиолета также может изменить цвет волос, осветляя их и влияя на структуру кератина.

Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом
Фото: Freepik is licensed under Free license

Для защиты волос рекомендуется использовать солнцезащитные средства, содержащие активные ингредиенты, такие как авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые создают барьер на поверхности волос и защищают их от ультрафиолетового излучения. Важно отметить, что средства для волос действуют иначе, чем кремы с SPF для кожи, поскольку они направлены на защиту кутикулы.

Наносить солнцезащитный крем для волос рекомендуется на чистые, сухие пряди. Средство легко наносится распылителем, равномерно распределяется и можно использовать до или после укладки волос. Для максимальной защиты следует также использовать головные уборы, шарфы или зонты в периоды высокой солнечной активности, а также защищать волосы при плавании в бассейнах.

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