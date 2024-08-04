Уход за жирной кожей летом: секреты безупречного внешнего вида

Лайфхаки для жирной кожи летом: как избежать блеска

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — особый сезон для обладателей жирной кожи, требующий особого ухода, чтобы избежать блеска. Отказ от увлажняющего крема утром может быть полезен, особенно в повседневной жизни без особых мероприятий. Если же нужен крем, лучше выбирать эмульсии без пленки на лице.

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Тональный крем лучше заменить консилером или корректором, чтобы минимизировать количество средств на лице и избежать блеска. Вместо этого стоит использовать салициловую кислоту, которая поможет контролировать жирный блес, добавляя её в уходную рутину с минеральной водой для ежедневного применения.

Эти лайфхаки помогут сохранить свежий вид кожи в течение дня.