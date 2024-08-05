Красивый и ровный загар: приготовьте своими руками масло для загара

Как сделать в домашних условиях масло для загара

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предлагаем простые рецепты масел для загара для разных типов кожи, которые можно сделать из натуральных ингредиентов.

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Масло для загара для сухой кожи

Возьмите 8 столовых ложек масла авокадо, грецкого ореха, зародышей пшеницы или кунжута. Также добавьте по несколько чайных ложек масла пачули и календулы.

Масло для интенсивного загара

Возьмите один стакан кокосового масла. Смешайте его с 8 чайными ложками масла авокадо, грецкого ореха или кунжута. Для восхитительного аромата добавьте несколько капель ванильного масла.

Масло для загара, нейтрализующее ультрафиолетовое излучение

Подготовьте один стакан кокосового масла. Заварите зеленый чай около 2 чашек. Все смешайте и добавьте 8 чайных ложек масла грецкого ореха.