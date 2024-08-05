Волосы станут роскошными и блестящими: как использовать масло ши для их красоты

Способы применения масла ши для волос

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как использовать масло ши для красоты волос:

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

1. Масло для волос. Возьмите в руки небольшое количество масла ши, согрейте его в ладони и нанесите пальцами на кончики.

2. Кондиционер. Используйте его для кондиционирования волос, нанося на влажные, только что вымытые волосы. Подержите некоторое время и смойте, как обычный кондиционер. Вы также можете смешать его с обычным кондиционером, чтобы увлажнить волосы.

3. Лечение кожи головы. Используйте масло ши в качестве средства для ухода за волосами перед мытьем головы, чтобы предотвратить зуд кожи головы.

4. Смешивание. Смешайте средство с другими маслами, например, с маслом авокадо, и используйте его в качестве защитного средства, чтобы защитить волосы от теплового повреждения. Обязательно наносите его перед выпрямлением или сушкой феном.

5. Укладка волос. Использование масла ши для укрощения пушистости и придания блеска может помочь вашим волосам выглядеть более гладкими и здоровыми. Нанесите небольшое количество на влажные волосы, концентрируясь на кончиках. Уложите как обычно.



