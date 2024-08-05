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Тренды осени 2024: широкие брюки, пальто с акцентом на плечи и текстурированные ткани

Какие предметы одежды будут в тренде осенью 2024?

2:13
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением осеннего сезона 2024 мода вновь предлагает свежие и захватывающие тенденции, которые помогут вам выглядеть стильно и современно. Что же будет в тренде этой осенью? Давайте рассмотрим ключевые элементы, которые будут определять осенние образы.

Какие предметы одежды будут в тренде осенью 2024?
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Широкие брюки и комбинезоны

Осень 2024 принесет в моду широкие брюки и комбинезоны. Эти предметы одежды не только удобны, но и универсальны. Брюки с высокой талией и свободным кроем идеально сочетаются с облегающими свитерами и жакетами, создавая стильный контраст. Комбинезоны, выполненные из теплых материалов, будут идеальны для многослойных образов и различных мероприятий.

Пальто с акцентом на плечи

Пальто с подчеркнутыми плечами станет одним из главных трендов осени. Эти модели придают силуэту элегантность и структурированность. Как классические, так и более авангардные вариации, например, с объемными плечами, будут в моде. Цветовая палитра варьируется от нейтральных тонов до глубоких насыщенных оттенков, таких как бордо и темно-зеленый.

Текстурированные ткани и крупные узоры

Осень 2024 будет насыщена текстурированными тканями и крупными узорами. Вязанные пальто, свитеры и платья с объёмными фактурами будут особенно актуальны. Крупные геометрические узоры и яркие принты добавят динамики в ваш гардероб, делая его более выразительным.

Удобная обувь на платформе

Обувь на платформе продолжает оставаться в тренде. Осенью 2024 актуальны модели на массивной подошве, которые обеспечивают не только стильный вид, но и комфорт в носке. Подходят как ботинки, так и кроссовки, которые можно сочетать с различными осенними образами.

Эти тренды помогут вам создать актуальные и разнообразные осенние образы, отражая современные модные направления и подчеркивая вашу индивидуальность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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