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Как стресс и тревожность влияют на внешность: морщины, тусклый цвет лица и выпадение волос

Стресс и его воздействие на внешний вид: как тревога ухудшает кожу и волосы?

2:04
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Современная жизнь полна стрессов и тревог, которые оказывают влияние на наше физическое и психологическое состояние. Но как постоянное напряжение отражается на нашем внешнем виде? Давайте разберёмся, как стресс и тревожность влияют на кожу, волосы и общее самочувствие.

Стресс и его воздействие на внешний вид: как тревога ухудшает кожу и волосы?
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Появление преждевременных морщин

Под воздействием стресса организм вырабатывает кортизол, гормон, который разрушает коллагеновые волокна в эпидермисе. Коллаген отвечает за упругость и эластичность кожи, и его разрушение приводит к образованию морщин и потере тонуса.

Тусклый цвет лица и раздражения

Стресс часто ведет к ухудшению кровообращения, что может сделать кожу тусклой и сероватой. Нарушения в работе пищеварительной системы, вызванные тревожностью, также могут проявляться в виде акне или экземы. Кожа становится более чувствительной и склонной к воспалениям из-за ослабления иммунной системы, которая не справляется с дополнительной нагрузкой.

Проблемы с волосами

Избыточный уровень кортизола влияет на цикл роста волос, что может привести к их истончению и преждевременному выпадению. Также стресс может спровоцировать чрезмерное выделение кожного сала, что делает волосы жирными и тусклыми.

Общая усталость и недомогание

Симптомы стресса, такие как бессонница и хроническая усталость, также сказываются на внешности. Постоянная нехватка сна и энергии делает лицо более уставшим и непривлекательным. Внешний вид становится менее свежим, а признаки усталости становятся более заметными.

Контроль над уровнем стресса и тревожности не только помогает улучшить качество жизни, но и положительно сказывается на вашем внешнем виде. Уделяя внимание своему психоэмоциональному состоянию, вы сможете сохранить здоровье и молодость кожи, а также улучшить общее самочувствие.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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