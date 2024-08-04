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Эксфолиация: ключ к сияющей коже весной

Как правильно отшелушивать кожу: советы и рекомендации

2:08
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Для здорового ухода за лицом необходимо соблюдать основные бьюти-ритуалы, включающие очищение, увлажнение и использование SPF. Однако важным этапом, который часто упускается, является отшелушивание, особенно весной, когда эпидермис становится толще и грубее после зимы.

Как правильно отшелушивать кожу: советы и рекомендации
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Существует мнение, что эксфолиация может повредить кожный барьер, но при правильном использовании она необходима для сияющего и чистого цвета лица. Отшелушивающие средства делятся на физические и химические. Физические скрабы содержат зерна, такие как сахар, кофе или соль, которые физически удаляют омертвевшие клетки.

Химические эксфолианты используют кислоты (AHA и BHA), которые проникают в поры и очищают их. Оба типа средств могут быть полезны при правильном использовании. Отшелушивание придаёт коже свежий вид и улучшает её здоровье. Оно помогает обновлять клетки эпидермиса, предотвращая тусклость и забивание пор, что может приводить к прыщам. Кроме того, эксфолиация стимулирует синтез коллагена, улучшая текстуру кожи и сохраняя её подтянутой. Частота отшелушивания зависит от потребностей кожи и рекомендаций косметолога. Важно подобрать средства, подходящие для вашего типа кожи, и не переусердствовать, чтобы избежать микроразрывов, воспалений и других побочных эффектов.

Людям с чувствительной кожей следует выбирать более щадящие средства, например, с низким содержанием AHA или BHA. Для сухой кожи химическое отшелушивание предпочтительнее физического. Помните, что кожа лица и шеи более нежная, чем на остальных участках тела, поэтому могут понадобиться разные средства для разных зон. Отшелушивание лучше проводить утром, когда кожа восстановилась за ночь. В душе тепло смягчает кожу, открывая поры, что делает эксфолиацию более эффективной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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