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Как сохранить кожу здоровой и увлажнённой летом

Летний уход за кожей: советы для каждого типа

1:48
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Летом жара и влажность могут вызвать проблемы с кожей, включая сухость, шелушение и морщины. Увлажнение помогает сохранить кожу мягкой и эластичной, предотвращает фотоповреждения и появление темных пятен. Вода необходима для нормального функционирования кожи, и её недостаток приводит к морщинам и усталому виду.

Летний уход за кожей: советы для каждого типа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные причины сухости кожи летом — экстремальные температуры, ультрафиолетовые лучи и загрязнение. Потеря влаги через пот и использование кондиционеров, воздействие солнечных лучей и загрязнение окружающей среды нарушают естественный барьер кожи. Симптомы обезвоженной кожи включают сухость, неровности, морщины, ощущение стянутости, зуд, шелушение и трещины.

Для увлажнения кожи летом необходимо учитывать её тип. Жирная кожа требует лёгких увлажняющих средств с салициловой и гликолевой кислотами, мягкого отшелушивания и использования солнцезащитного крема.

Сухая кожа нуждается в средствах с увлажнителями, окклюзивами и эмолентами, избегании агрессивных химикатов. Комбинированная кожа требует тщательного очищения, тонизирования, отшелушивания и увлажнения средствами с гиалуроновой кислотой, молочной кислотой и алоэ вера, а также применения солнцезащитного крема с SPF не менее 30.

Чувствительная кожа требует щадящих средств с успокаивающими компонентами, избегания агрессивных химикатов и обязательного патч-теста перед использованием новых продуктов. Уход за кожей летом должен быть сбалансированным и учитывать её особенности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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