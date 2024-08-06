Правила летнего мытья головы: три рекомендации, которыми не стоит пренебрегать

Летом наши волосы нуждаются в особом уходе, так как жара, палящее солнце и отпускное время оказывают на них негативное воздействие. Однако, несмотря на снижение стресса и естественную выработку витамина D, волосы всё равно требуют внимания.
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Вот три основных правила летнего ухода за волосами
Правильная температура воды. Вода не должна быть слишком горячей или холодной. Контрастный душ усилит приток крови к фолликулам, а массаж головы и использование настойки красного перца стимулируют кровообращение.
Подбор шампуня по типу волос. Летом важно выбрать шампунь, который подходит вашему типу волос, хорошо справляется с загрязнениями и не раздражает кожу головы. Обратите внимание на увлажняющие средства с небольшим количеством парабенов и консервантов.
Использование бальзамов и масок. Не пренебрегайте бальзамами-ополаскивателями и масками, которые помогут вашим волосам оставаться напитанными, гладкими и шелковистыми даже после воздействия солнца, иссушающего воздуха, хлорки и морской воды.
Кроме того, летом можно обратиться за помощью к народным средствам. Например, использовать травяные настои из крапивы и ромашки для восстановления волос. Уксусные ополаскивания разгладят стержень волоса и уберут патогенную микрофлору с кожи головы.