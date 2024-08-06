Защита от солнца, увлажнение, питание: особенности летнего ухода за кожей

Как сохранить красоту и здоровье кожи в летний период?

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом наша кожа особенно уязвима перед негативным воздействием окружающей среды. Ультрафиолетовые лучи, пыль, ветер и жара могут вызвать раздражение, сухость, потерю упругости и даже ожоги. Поэтому очень важно правильно ухаживать за кожей в этот период.

Фото: flickr.com by svklimkin, CC0

Во-первых, необходимо использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты (SPF). Наносите его на кожу за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2-3 часа. Избегайте длительного пребывания на солнце в часы максимальной активности (с 10:00 до 16:00). Во-вторых, поддерживайте кожу увлажнённой. Умывайтесь тёплой водой или мягким очищающим средством дважды в день, затем наносите увлажняющий крем. Также можно использовать термальную воду или гидролаты для дополнительного увлажнения. В-третьих, регулярно делайте пилинги и маски. Пилинги помогут удалить ороговевшие клетки и улучшить проникновение активных веществ, а маски — насытить кожу полезными элементами и увлажнить её. В-четвёртых, обратите внимание на питание. Включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами (фрукты, овощи, зелень), омега-3 жирными кислотами (рыба, орехи) и витаминами (цитрусовые, ягоды). И наконец, не забывайте про салонные процедуры. Мезотерапия, биоревитализация, химические пилинги и аппаратные методики помогут восстановить кожу, вернуть ей упругость и эластичность.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить красоту и здоровье вашей кожи в летний период.