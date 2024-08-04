Что вызывает пушистость волос и как с ней бороться

Названы причины пушения волос

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Генетика

Некоторые люди просто рождаются с вьющимися волосами, и они мало что могут сделать, чтобы изменить это.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Избыточная влажность

Влажная среда может сделать ваши волосы вьющимися. Это связано с тем, что избыток влажности приводит к тому, что стержни волос набухают и растягиваются, что приводит к пушистости.

Использование средства для защиты от пушения сохранит ваши волосы прямыми во влажную погоду.

Мытье волос

Когда вы моете волосы слишком часто, это лишает вас естественного жира, который сохраняет ваши волосы здоровыми и увлажненными. В результате волосы становятся сухими, вьющимися.

Жирные волосы могут требовать более частого мытья, но все же не стоит это делать чаще трех раз в неделю.

Повреждения от инструментов для укладки

Если вы регулярно используете горячие инструменты для укладки, такие как плойки или выпрямители, ваши волосы, скорее всего, повреждены и более склонны к пушению.

Сведите к минимуму термическую укладку и убедитесь, что вы используете термозащитный спрей.

Сушка волос полотенцем

Сушка волос полотенцем может привести к изменению кутикулы, что приведет к пушению.

Вместо этого перейдите на полотенце из микрофибры. Дайте волосам высохнуть на воздухе или оберните влажные волосы хлопчатобумажной футболкой.

Средства по уходу за волосами

Использование неподходящего шампуня или кондиционера для волос могут способствовать пушению.

Держитесь подальше от сульфатов и пенистых продуктов.

Гормональные изменения

Беременность, менопауза и другие факторы могут вызвать гормональные изменения. Эти условия могут повлиять на цикл роста волос, структуру, густоту и способность кожи головы поддерживать здоровую выработку кожного сала.