Сравнение популярных процедур контурной пластики лица

Названы популярные процедуры для подтяжки лица

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Различные процедуры, от минимально инвазивных до хирургических, обещают улучшить качество вашей кожи, черты лица и бороться с признаками старения.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Со всеми достижениями в области косметических технологий выбор правильной процедуры может быть сложной задачей.

В этой статье мы расскажем о популярных процедурах контурной пластики лица, чтобы вы могли решить, какая из них подходит именно вам.

Неинвазивная контурная пластика лица

Неинвазивные методы лечения популярны благодаря минимальному времени восстановления и снижению факторов риска.

Сейчас популярна инновационная лазерная процедура Fotona 6D, которая сочетает в себе несколько режимов лазера для эффективной борьбы с дряблостью кожи, потерей объема и неровностями.

Еще одним примечательным нехирургическим вариантом являются инъекционные филлеры. В основном они используются для придания объема определенным областям лица, таким как щеки, губы и область под глазами. Например, филлеры на основе гиалуроновой кислоты особенно популярны, потому что они временные, но дают быстрый результат и имеют мало побочных эффектов.

Минимально инвазивный: нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг служит универсальным вариантом контурной пластики лица, обеспечивая баланс между неинвазивными методами и более интенсивными хирургическими процедурами.

Хотя эффект нитевой подтяжки не такой стойкий, как у традиционной хирургической подтяжки лица, он может обеспечить значительное и заметное естественное улучшение.

Хирургические варианты

Если вы стремитесь к существенному и устойчивому улучшению внешнего вида лица, хирургические методы, такие как подтяжка лица, считаются очень эффективными.

Процедура подтяжки лица тщательно удаляет лишнюю кожу, подтягивает ткани и изменяет положение кожи, чтобы создать более гладкий и молодой вид.

Пересадка жировой ткани

Пересадка жира — это отличительный хирургический подход, который увеличивает объем лица и качество кожи за счет переноса жира из одной области тела на лицо.

Эта техника заполняет впалые участки и улучшает текстуру и тонус кожи благодаря регенеративным свойствам стволовых клеток, обнаруженных в жировой ткани.