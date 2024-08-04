Как коллагеновый солярий улучшает состояние кожи: советы от эксперта

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Коллагеновый солярий: инновационный уход за возрастной кожей

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Коллагеновые солярии, набирающие популярность, предлагают уникальный подход к уходу за возрастной кожей с меньшими рисками по сравнению с традиционными соляриями. Мария Валуева, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог, объясняет, что коллагеновый солярий отличается от классического использованием световых технологий, направленных на борьбу со старением кожи. В отличие от традиционных соляриев, использующих ультрафиолетовые лампы для загара, коллагеновые технологии основываются на красном и синем спектрах света, которые обладают терапевтическим эффектом, способствующим восстановлению кожи и активизации обменных процессов в клетках.

Коллагеновый солярий: инновационный уход за возрастной кожей
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Коллагеновые солярии рекомендуется использовать с 25 лет, когда синтез коллагена в организме снижается, и кожа начинает терять свою упругость и эластичность. Основное отличие коллагенового солярия от обычного заключается в типе излучаемого света: инфракрасный свет в коллагеновых соляриях не вызывает загара, а стимулирует естественные процессы в коже. Перед использованием таких соляриев важно проконсультироваться у квалифицированного специалиста для оценки состояния кожи и определения целесообразности процедуры.

Коллагеновые солярии обладают рядом преимуществ, таких как улучшение текстуры кожи, снижение морщин, увлажнение и общее оздоровление. Они способствуют восстановлению и укреплению кожного покрова, делают его более гладким и ровным, стимулируют выработку коллагена, что уменьшает неглубокие морщины и повышает упругость кожи. Кожа становится более увлажненной и сияющей благодаря способности коллагена удерживать влагу в клетках, а улучшенная микроциркуляция и обмен веществ способствуют общему оздоровлению кожи. Положительный эффект достигается примерно через 4-6 процедур.

Несмотря на множество достоинств, коллагеновый солярий имеет противопоказания. Хотя серьезных побочных эффектов не отмечается, индивидуальная реакция на световое излучение может вызывать временное легкое раздражение или покраснение кожи. Коллагеновые солярии можно посещать людям, желающим улучшить текстуру и состояние кожи, страдающим от мелких морщин, тусклого цвета лица и потери упругости кожи. Однако беременным и кормящим женщинам, людям с активными заболеваниями кожи (экзема, псориаз), в острой стадии воспалительных процессов и при аллергии на световое излучение следует избегать этих процедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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