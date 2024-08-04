Форма лица и ваш идеальный образ: рекомендации топ-визажиста

Как выбрать идеальную прическу по форме лица: советы от Ксении Бохо

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире существует огромное разнообразие стрижек, техник окрашивания и причесок, что позволяет женщинам создать свой идеальный образ. Однако в этом изобилии легко потеряться. Ксения Бохо, мастер по прическам и топ-визажист, считает, что каждая женщина хотя бы раз задумывалась, какая прическа подойдет именно ей. На выбор прически сильно влияют анатомические особенности, в частности форма лица.

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Для обладательниц овальной формы лица доступны любые эксперименты с прической, так как на этом типе лица все смотрится выигрышно. Если у вас вытянутое или удлиненное лицо, следует избегать высоких причесок, так как они визуально удлиняют лицо. В этом случае предпочтительны низкие прически и укладки на один бок.

Женщинам с круглым лицом стоит отказаться от гладких причесок и ровного пробора по центру, лучше сместить пробор вбок для равномерности образа. Каскадные пряди у лица лучше накрутить от лица, чтобы не подчеркивать круглость.

Для квадратного лица будут уместны каскадные пряди, вытянутые и подкрученные вовнутрь чуть ниже линии нижней челюсти. Объемные высокие и средние пучки также подойдут. Если у вас треугольная или сердцевидная форма лица, идеально подойдут прически с челкой-шторкой, которая визуально уменьшит высокий лоб. При укладке такой челки следует сначала соединить ее к центру лица с двух сторон, а нижнюю часть накрутить от лица.

Обладательницам миниатюрных черт лица и тела рекомендуется избегать чрезмерных начесов и объемных локонов, так как это создает непропорциональный эффект, известный как "вторая голова".