Тренды летних причесок для пляжа: комфорт и стиль в одном

В жаркую погоду удобство становится важнее всего, особенно когда речь идет о прическах для пляжа. Стилист Виктория Максимова предлагает несколько трендовых вариантов, которые не только практичны, но и модные.
Крабики, возродившиеся в этом сезоне, стали популярны благодаря своей универсальности. Их средний и маленький размер позволяет создавать разнообразные прически. Виктория рекомендует использовать несколько крабиков для более сложных укладок после пляжа.
Платок или косынка — простое и стильное решение для защиты от солнца и создания элегантного образа. Шелковый платок можно завязать различными способами, добавляя нотки креатива к вашей прическе.
Пучок-петля является еще одним популярным вариантом летней прически. Этот стильный аксессуар подходит как для пляжного отдыха, так и для повседневной жизни. Простой способ создания — складывание высокого хвоста пополам и обмотка свободной части вокруг основания, закрепленная тонкой резинкой.
Разнообразные косички предлагают свежий и удобный стиль, который идеально подходит для отдыха на пляже. В этом сезоне особенно популярны единичные объемные косы с прядями около лица, добавляющие особый шарм вашему образу.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.