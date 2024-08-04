Тренды летних причесок для пляжа: комфорт и стиль в одном

Удобные и модные прически для пляжа от Виктории Максимовой

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жаркую погоду удобство становится важнее всего, особенно когда речь идет о прическах для пляжа. Стилист Виктория Максимова предлагает несколько трендовых вариантов, которые не только практичны, но и модные.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Крабики, возродившиеся в этом сезоне, стали популярны благодаря своей универсальности. Их средний и маленький размер позволяет создавать разнообразные прически. Виктория рекомендует использовать несколько крабиков для более сложных укладок после пляжа.

Платок или косынка — простое и стильное решение для защиты от солнца и создания элегантного образа. Шелковый платок можно завязать различными способами, добавляя нотки креатива к вашей прическе.

Пучок-петля является еще одним популярным вариантом летней прически. Этот стильный аксессуар подходит как для пляжного отдыха, так и для повседневной жизни. Простой способ создания — складывание высокого хвоста пополам и обмотка свободной части вокруг основания, закрепленная тонкой резинкой.

Разнообразные косички предлагают свежий и удобный стиль, который идеально подходит для отдыха на пляже. В этом сезоне особенно популярны единичные объемные косы с прядями около лица, добавляющие особый шарм вашему образу.