Как избавиться от морщин дома: ночной уход и пилинг

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Домашний уход за кожей: секреты борьбы с морщинами

1:39
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Для борьбы с морщинами не обязательно обращаться к косметологу за инъекциями; достаточно правильно ухаживать за кожей дома. Первым шагом в этом процессе является регулярное очищение кожи. Основой ухода является регулярный пилинг с фруктовыми кислотами, которые обладают мягким отшелушивающим действием. Для кожи смешанного типа или жирной кожи пилинг следует проводить раз в неделю, а для сухой кожи — раз в полторы-две недели. Пилинги эффективно удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, что способствует улучшению проникновения активных компонентов вашей косметики, обеспечивая максимальную эффективность средств.

Домашний уход за кожей: секреты борьбы с морщинами
Фото: Freepik is licensed under Free license

Интенсивные средства лучше всего использовать в ночное время, когда кожа находится в состоянии покоя и активнее восстанавливается. Ночные кремы и сыворотки, содержащие активные компоненты, такие как ретинол, гиалуроновая кислота и пептиды, могут значительно разгладить морщины буквально за одну ночь. Эти ингредиенты стимулируют выработку коллагена, увлажняют кожу и улучшают ее текстуру.

Важно помнить, что уход за кожей должен быть комплексным и регулярным. Помимо пилингов и ночных средств, включайте в ежедневный уход увлажняющие и питательные кремы, а также сыворотки с антиоксидантами, которые защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды. Дополнительно можно использовать маски для лица несколько раз в неделю для интенсивного увлажнения и питания кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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