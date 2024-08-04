Контурирование ресниц: тайны визажистов для выразительного взгляда

Измените форму глаз: искусство контурирования ресниц

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Контурирование ресниц — это техника визажистов, позволяющая изменить форму глаз и поднять опущенные веки с помощью набора пучков ресниц разной длины. Начинается процесс с завивки ресниц керлером, затем наносятся стрелки для маскировки клея и тушь. Клей следует выбирать в профессиональном магазине с пометкой "для чувствительных глаз".

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Для круглых глаз используются короткие и длинные пучки: короткие — ближе к уголкам, длинные — в середину глаза. Миндалевидным глазам подходят любые пучки, особенно на внешние уголки, с дымчатой растушеванной подводкой для глубины. Для глаз с опущенными уголками рекомендуется стрелки с расширением к внешнему уголку и добавление пучков в середину глаза, предварительно завив ресницы.