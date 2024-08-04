Устраните второй подбородок: три эффективных метода

Второй подбородок: причины возникновения и методы борьбы

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Второй подбородок досаждает многим, независимо от веса. Он представляет собой фиброзное уплотнение и провисание подкожно-жировой клетчатки, вызванное дисфункциями в костях, мышцах и диафрагмах тела.

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Напряжение от этих дисфункций передается на нижнюю челюсть, вызывая отек и формирование второго подбородка. Для борьбы с этой проблемой необходим комплексный подход, включающий лимфодренаж, правильную осанку, снятие мышечного напряжения и общий активный образ жизни. Три техники массажа, которые можно выполнять дома:

Коррекция зоны декольте: перекатывание кожи на груди улучшает смещение кожи, уменьшает отеки и фиброзные уплотнения.

Лимфодренаж лица, шеи и зоны декольте: легкие постукивания по грудной клетке и разминание мышц помогают снять эмоциональное напряжение и улучшить лимфоток.

Выглаживание мышц диафрагмы рта: расслабление и давление на триггерные точки под подбородком улучшают состояние диафрагмы рта.

Эти упражнения способствуют устранению второго подбородка, но для достижения стойкого эффекта необходима регулярная комплексная работа над телом и посещение специалистов.