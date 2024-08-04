Ботокс не работает: почему и как это исправить

Почему ботокс не дает ожидаемых результатов

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инъекции ботокса — самая популярная эстетическая процедура в косметологии, но их эффективность не всегда гарантирована. Ботокс — это нейротоксин, который блокирует нервные импульсы, предотвращая сокращение мышц и разглаживая кожу.

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Однако часто его путают с филлерами, которые просто выталкивают кожу изнутри. Основные причины неэффективности ботокса включают неправильную дозировку, плохую технику введения, иммунный ответ организма и слишком глубокие морщины.

Недостаточная дозировка может не дать желаемого результата, а плохое качество и техника укола — свести на нет все усилия. Иммунная система иногда производит антитела против ботокса, снижая его эффективность, хотя это бывает редко.

Глубокие морщины могут потребовать дополнительных процедур или использования филлеров. Для достижения оптимального результата важно выбирать квалифицированного специалиста и учитывать индивидуальные особенности организма.