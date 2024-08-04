Когда лучше мыть волосы: утром или вечером

Вопрос о том, когда лучше мыть голову — утром или вечером, имеет значительные последствия для здоровья и внешнего вида волос. Утреннее мытье позволяет волосам высохнуть естественным способом, что полезно для ранних пташек, но требует использования термозащиты для тех, кто сушит волосы феном.
Этот метод позволяет избежать неприятностей, связанных с укладкой на ночь, и дает полный контроль над прической. Вечернее мытье идеально для тех, кто предпочитает естественное высыхание и минимизирует воздействие нагрева.
Однако сон с мокрыми волосами может сделать их хрупкими и склонными к ломкости, что также влияет на их текстуру и жирность. Выбор времени мытья головы должен учитывать индивидуальные особенности волос и личные предпочтения в укладке.
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