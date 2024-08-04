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Когда лучше мыть волосы: утром или вечером

Утро или вечер: когда лучше мыть голову для здоровья волос

0:52
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Вопрос о том, когда лучше мыть голову — утром или вечером, имеет значительные последствия для здоровья и внешнего вида волос. Утреннее мытье позволяет волосам высохнуть естественным способом, что полезно для ранних пташек, но требует использования термозащиты для тех, кто сушит волосы феном.

Утро или вечер: когда лучше мыть голову для здоровья волос
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Этот метод позволяет избежать неприятностей, связанных с укладкой на ночь, и дает полный контроль над прической. Вечернее мытье идеально для тех, кто предпочитает естественное высыхание и минимизирует воздействие нагрева.

Однако сон с мокрыми волосами может сделать их хрупкими и склонными к ломкости, что также влияет на их текстуру и жирность. Выбор времени мытья головы должен учитывать индивидуальные особенности волос и личные предпочтения в укладке.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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