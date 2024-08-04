Как гликолевая кислота может заменить ваш дезодорант

Многие скептически относятся к лайфхакам из социальных сетей. Блогеры утверждают, что тоник с гликолевой кислотой на подмышках действует как дезодорант и устраняет неприятный запах.
Гликолевая кислота известна в косметологии благодаря своим отшелушивающим и обновляющим свойствам. Она проникает глубоко в кожу, выравнивает рельеф, сглаживает рубцы и осветляет тёмные пятна.
Также кислота снижает рН в роговом слое кожи, что препятствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха. Однако она не влияет на потоотделение и не блокирует потовые железы, поэтому для людей с повышенным потоотделением это не заменит антиперспирант.
Использовать гликолевую кислоту в качестве дезодоранта безопасно, если применять её не чаще 2-3 раз в неделю и с концентрацией менее 10%. В противном случае возможны шелушение, покраснение и раздражение кожи.
Людям с чувствительной кожей лучше отказаться от этого метода. Также не рекомендуется использовать гликолевую кислоту в период высокой солнечной активности из-за риска гиперпигментации.
При соблюдении всех рекомендаций этот метод может стать безопасным и эффективным способом поддержания свежести и ухоженности кожи подмышек.
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