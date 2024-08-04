Как гликолевая кислота может заменить ваш дезодорант

Гликолевая кислота: безопасная замена дезодоранту

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие скептически относятся к лайфхакам из социальных сетей. Блогеры утверждают, что тоник с гликолевой кислотой на подмышках действует как дезодорант и устраняет неприятный запах.

Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

Гликолевая кислота известна в косметологии благодаря своим отшелушивающим и обновляющим свойствам. Она проникает глубоко в кожу, выравнивает рельеф, сглаживает рубцы и осветляет тёмные пятна.

Также кислота снижает рН в роговом слое кожи, что препятствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха. Однако она не влияет на потоотделение и не блокирует потовые железы, поэтому для людей с повышенным потоотделением это не заменит антиперспирант.

Использовать гликолевую кислоту в качестве дезодоранта безопасно, если применять её не чаще 2-3 раз в неделю и с концентрацией менее 10%. В противном случае возможны шелушение, покраснение и раздражение кожи.

Людям с чувствительной кожей лучше отказаться от этого метода. Также не рекомендуется использовать гликолевую кислоту в период высокой солнечной активности из-за риска гиперпигментации.

При соблюдении всех рекомендаций этот метод может стать безопасным и эффективным способом поддержания свежести и ухоженности кожи подмышек.