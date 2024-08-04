Как получить идеальные локоны без единого повреждения

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Безопасные способы укладки: как сделать локоны без повреждений

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Постоянное использование плойки или стайлера наносит значительный ущерб волосам, делая их ломкими и сухими, даже при использовании термозащитных средств. Однако это не значит, что нужно отказаться от красивых укладок. Существует множество способов создать локоны, не прибегая к горячим инструментам.

Безопасные способы укладки: как сделать локоны без повреждений
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Бигуди могут создать как локоны, так и прикорневой объем. На волосы наносят спрей для объема и несмываемый термозащитный крем, затем накручивают их на бигуди после предварительного прогрева феном.

Еще один метод — использовать носки. Влажные волосы накручивают на носок и оставляют до полного высыхания. Похожий способ предполагает использование поролонового ободка, который закрепляют на макушке, а волосы накручивают на него, после чего оставляют для естественного высыхания.

Заплетение косичек на влажные волосы — ещё один популярный способ, создающий естественные волны. Можно также сделать пучок: влажные волосы скручивают и оставляют на день, что позволяет вечером распустить их и получить крупные локоны.

Для тех, у кого от природы вьющиеся волосы, подходит "кудрявый метод". Он включает мытье мягким шампунем, обильное нанесение увлажняющего кондиционера, использование несмываемого крема для создания кудрей и геля.

Волосы высыхают естественным путем или с помощью фена с диффузором. Эти методы помогут вам сохранить здоровье волос и добиться красивых укладок без использования плойки.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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