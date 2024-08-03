Ваш педикюр может быть опасен: 6 ошибок, которые вы совершаете

Правильный педикюр имеет важное значение для здоровья ногтей и кожи стоп. Неправильные действия, такие как: срезание уголков ногтей, покрытие при онихолизисе, некачественная обработка стоп и выбор неправильной пилки, могут привести к серьезным проблемам, включая вросшие ногти, инфекции и натоптыши.
Кроме того, неправильный дизайн педикюра, например использование крупных страз или неудачное сочетание оттенков лака, не только портит внешний вид, но и может травмировать ногтевую пластину.
Для предотвращения этих проблем рекомендуется доверять педикюр профессионалам и следовать их советам. При наличии заболеваний ногтей следует обращаться к специалистам.
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