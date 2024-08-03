Модные тренды лета 2024: какие помады выбрать для свежего и стильного макияжа

Летние оттенки помад 2024: советы визажиста для идеального образа

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом стоит обновить не только гардероб, но и косметичку. Визажист Ольга Думцева поделилась несколькими трендовыми оттенками помад на летний сезон 2024. В этом году на пике популярности контрастные оттенки розового — сочные холодные или припыленные варианты с сатиновым финишем.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Также в моде алые помады, которые важно правильно подобрать по цветотипу, чтобы они гармонировали с кожей и глазами. Эти яркие акценты можно использовать не только вечером, но и днем.

Для тех, кто предпочитает нейтральные варианты, визажист рекомендует отказаться от нюдовых помад в пользу полупрозрачных блесков для губ. Лучше выбрать прозрачный блеск без шиммера или с легким оттенком, близким к естественному цвету губ, а яркие глянцевые блески оставить для вечерних выходов.