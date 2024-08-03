Эффективное омоложение: все, что нужно знать о плазмолифтинге

Плазмолифтинг: как восстановить молодость кожи с помощью инъекций

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество методик для омоложения, среди которых выделяется плазмолифтинг. Эта процедура улучшает качество кожи, уменьшает воспаления и пигментацию, оздоравливает структуру волос и предотвращает их выпадение. Плазмолифтинг включает инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами, полученной из крови пациента. Тромбоциты выделяют факторы роста, стимулируя регенерацию и восстановление кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Процедура начинается с общего анализа крови, чтобы исключить воспаление и определить уровень тромбоцитов. За несколько дней до сеанса необходимо отказаться от противовоспалительных препаратов, тренировок и вредных привычек. В стерильных условиях врач берет кровь у пациента, обрабатывает её в центрифуге и использует плазму для инъекций. Тонкой иглой плазма вводится в кожу, после чего возможны небольшие синяки и отеки, которые быстро проходят.

Плазмолифтинг показан при мимических морщинах, пигментации, растяжках, шрамах, возрастных изменениях, акне и алопеции. Обычно рекомендуется курс из 5 процедур с интервалом 7-10 дней. Для поддержания эффекта процедуру повторяют раз в 6-12 месяцев. Плазма гипоаллергенна и подходит пациентам с аллергическим анамнезом. Реабилитация занимает 1-2 дня и не требует изменения привычного образа жизни.